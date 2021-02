Giangiulli (Confartigianato): "Frenare la corsa al virus per far ripartire l'economia"

Confartigianato Chieti L’Aquila, in collaborazione con la Asl Lanciano Vasto Chieti e la Protezione Civile regionale, promuove uno screening di massa rivolto alle imprese associate e ai loro dipendenti. La campagna è finalizzata a prevenire, individuare ed interrompere tutte le possibili catene di trasmissione del Covid-19. Le attività si svolgeranno martedì 23 febbraio.

"Mentre la campagna vaccinale si appresta a decollare, la prevenzione e la diagnostica restano le armi principali per contrastare la diffusione del coronavirus - afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli - Alle restrizioni previste dalla zona rossa ed alle misure preventive si deve accompagnare un'incessante attività diagnostica. Riteniamo quindi fondamentali le attività di screening, perché consentono di stroncare sul nascere eventuali focolai".

"Ridurre rapidamente la circolazione del virus vuol dire anche far ripartire più in fretta l'economia. In tal senso abbiamo così voluto fare la nostra parte. Ringraziamo la Asl Lanciano Vasto Chieti, il suo direttore generale Thomas Schael e la Protezione civile regionale per la disponibilità e per la preziosa collaborazione", conclude Giangiulli.