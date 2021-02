APPROVATO EMENDAMENTO GRIPPA PER VELOCIZZARE IL RILASCIO DELLE PATENTI DI GUIDA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera ha approvato un importante emendamento di Carela Grippa (prima firmataria) ed altri al decreto Milleproroghe, che lunedì passerà all’esame dell’Aula e che porta con sé una buona notizia sul fronte degli esami di guida per il conseguimento delle patenti.

Per evadere tutto l’arretrato causato dalla carenza di organico e dall’incidenza della pandemia, sarà possibile impiegare per lo svolgimento degli esami personale abilitato degli Uffici della motorizzazione ma collocato in quiescenza. Un risultato che arriva dopo un buon lavoro, fatto anche attraverso i diversi incontri e tavoli ministeriali con i rappresentanti del settore e l’analisi delle diverse segnalazioni ricevute dai candidati che attendono di poter sostenere l’esame di guida