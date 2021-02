“Il Forno si costruisca in un nuovo cimitero, lontano dal centro urbano!”

Nel luglio del 2018 veniva avanzata la prima proposta di edificazione di un Forno Crematorio nella nostra città da parte della Edilver srl di Verbania (VB) con un Project Financing. Il progetto allora venne approvato nonostante il voto contrario di alcuni consiglieri comunali di opposizione, che chiedevano lo spostamento in un’altra zona lontana dal centro urbano.

Lo scorso 12 febbraio 2021, a distanza di tre anni, l’Amministrazione Comunale ha portato nuovamente in Consiglio Comunale il progetto, con l’approvazione del Piano Cimiteriale, in cui è prevista la costruzione del Forno Crematorio lì dove proposto nel 2018. Nonostante i forti dubbi già avanzati dalle opposizioni e dalla città, nessuna modifica è stata apportata al progetto originario.

La discussione intorno alla questione, all’indomani del Consiglio Comunale, si è fatta molto animata, interessando all’argomento tutta la cittadinanza. Da qui la volontà di un gruppo di cittadini di chiedere, all’Amministrazione Comunale, di sottoporre a Referendum Consultivo la dislocazione del Forno Crematorio in altra area, essendo lo strumento referendario l’unico istituto di democrazia che possa far esprimere la propria opinione direttamente ai cittadini.

Il costituendo Comitato per il Referendum infatti, è una manifestazione di cittadinanza attiva, apartitico e NON È CONTRARIO al Forno Crematorio, ma chiede la sua dislocazione fuori dal centro urbano, e non posto a poche decine di metri da abitazioni, esercizi commerciali e dal nuovo Polo Scolastico di via Melvin Jones. In seguito alla richiesta al Sindaco, da parte del Comitato, di visionare i Regolamenti attuativi (che regolano lo svolgimento del Referendum Consultivo), è stato comunicato, per vie ufficiose, che questi non esistono. Senza di essi i cittadini purtroppo non potranno esprimersi per questioni così importanti inerenti la città. Il Comitato è fortemente fiducioso che verrà accolta la richiesta di redigere i Regolamenti grazie allo spirito democratico che contraddistingue il Sindaco e l’Amministrazione tutta.

Ci è stato comunicato, inoltre, che le minoranze politiche presenti in Consiglio, si sono già attivate per portare all’attenzione della maggioranza una bozza di Regolamenti. Ma, oltre al profilo sociale, c’è una questione altrettanto importante, quella della salute dei cittadini. Il Piano Cimiteriale, il cui relatore è l’architetto C. Assogna, prevede la diminuzione dell’area di rispetto cimiteriale dai 150 mt attuali a 110 mt, motivando in tal modo “Il presente piano propone una variazione della fascia di rispetto cimiteriale per il solo lato sinistro nella parte denominata “CIMITERO VECCHIO” in quanto è l’unica area disponibile, così individuata per la sua posizione strategica rispetto all’ingresso dell’impianto cimiteriale in quanto consentirebbe la possibilità di accogliere il feretro con i dolenti al seguito senza interferire con le altre funzionalità del Cimitero”.

Alla luce di quanto suddetto, il Comitato per il Referendum chiede all’Amministrazione Comunale: È possibile con una variante al Piano Regolatore provvedere, individuando un’altra area per· evitare la costruzione di una struttura a forte impatto architettonico e ambientale nel pieno centro urbano sansalvese, visto che lo stesso architetto Assogna, nella relazione ufficiale, afferma che vi sarà la necessità di costruire un nuovo cimitero nei prossimi 10 anni? Perché non decidere ora di costruire un nuovo cimitero lontano dal centro urbano nel quale porre· anche il Forno Crematorio?

Visto l’interesse accorato e le perplessità sollevate a più voci nella nostra città, il nostro appello alla politica invece, è di tener conto delle istanze dei cittadini e di trovare una soluzione condivisa che, nel rispetto che tutti (nessuno escluso) abbiamo per i defunti, non vada a compromettere il centro urbano cittadino. La speranza è che non si guardi all’immediato, ma tutti insieme al futuro della nostra città!