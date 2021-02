LA PAURA FA NOVANTA

La paura del “Pdlocale”, di Simone Lembo e Gianni Cordisco, è che Alessandra Notaro e "La Buona Stagione" si confermino protagoniste alle prossime elezioni amministrative, fa due volte novanta. Ecco perché, in due giorni, due comunicati contro "La Buona Stagione" da parte dei due talebani di quel che resta del Partito Demicratico, che si sentono in dovere di attaccare a testa bassa.

Negli ultimi anni sono stati talmente impegnati a buttare parole al vento, che nessuno li ha sentiti fiatare al tempo della sciagurata gestione della sanità, o mentre demolivano Vasto. Un pedigree, il loro, di tutto rispetto, che ricalca in maniera inquietante quello del Pd, partito ostaggio delle oligarchie, che si muove con il solo intento di tutelarne i privilegi. Ecco perché, Lembo e Cordisco, non trovano di meglio da fare che esprimersi con toni sprezzanti e critici verso "La Nuova Stagione", una iniziativa nata per salvare la Città dal disastro prodotto dalla politica del Partito Democratico.

Il Lembo e il Cordisco non se la prenderanno se rispediamo al mittente il loro paternalistico invito ai vastesi e le critiche, che nascondono la paura di dover perdere i privilegi guadagnati.

A questo punto mi permetto di dar loro un consiglio, anzi due, in modo che possano dare un senso al ruolo che ricoprono, visto che finora hanno dimostrato di esistere solo perché legati da un vincolo di fedeltà agli oligarchi: facciano un'operazione simpatia: come il loro segretario, Zingaretti, vadano ospiti da Barbara D'Urso; poi copino le idee e i programmi de "La Buona Stagione", li imparino a memoria, come se fossero il loro programma, da parte nostra non ci rimarremo male. Almeno così avranno da raccontare qualcosa di importante alla nostra Città.