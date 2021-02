I FOTO AMATORI... DELLA CITTA' PREMIATI

L' editore Fabio Travaglini, il direttore Orazio Di Stefano e la redattrice Silvia Di Virgilio hanno consegnato a Simone Colameo, Marco Granata, Egidio Scardapane e Nicola Palma Ucci (noti foto amatori di San Salvo) gli attestato di merito per aver partecipato al Concorso indetto dal Trigno.net sugli spazi ben allestiti per il Natale del 2020, che, come tutti sanno, è stato un Natale diverso.

Proprio per questo abbiamo voluto organizzare un Concorso e dare un riconoscimento pubblico a quelli che hanno, pur nel loro piccolo, illuminato, colorato, sistemato uno spazio, donandoci la speranza di poter tornare, prima o poi, alla normalità festosa e festiva di sempre.

La partecipazione di Colameo, Granata, Scardapane ed Ucci (in rigoroso ordine alfabetico) ha notovelmonte qualificato il nostro Primo Concorso per la valorizzazione degli spazi natalizi di San Salvo, perchè loro non hanno allestito spazi, ma li hanno "cercati, accarezzati con i flash, assemblati con tecniche modernissime e sistemati armonicamente e soprattutto con fare artistico in un video bellissimo".

Simone, Marco, Egidio e Nicola non si sono limitati a scattare delle foto, ma le hanno cucite assieme, musicate ed illuminate. Per questo non solo le inseriamo in questo articolo, ma per dare loro un posto d'onore le collocheremo nella home del sito, INVITANDO TUTTI A VEDERLE FINO ALLA FINE.

Abbiamo apprezzato ciò che hanno scritto loro stessi nell'incipit del video: "PUR VIVENDO UN DIFFICILE E FRAGILE MOMENTO HANNO DESIDERTO ESTENDERE CON QUEGLI SCATTI FOTOGRAFICI I PIU' SENTITI AUGURI ALLA CITTA' DI SAN SALVO"

Abbiamo apprezzato che tra le foto hanno messo una senza colori natalizi, senza luci festose: quella del bar del compianto Umberto Di Biase (Biagino). E' stato un loro modo delicato e sensibile di salutarlo, dicendo a tutti noi che, se Umberto non ci avesse lasciato, avrebbe pure lui allestito la vetrina, come ha fatto il suo amico e dirimpettaio Giusto e come hanno fatto altri che amano la Città di San Salvo e che vivono il centro urbano, considerando "il cuore che batte".

L'anno prossimo avremo più tempo di organizzare questo Concorso e sicuramente avremo più spazi da visitare e premiare: chiederemo a questi quattro amici, amatori non solo delle foto, ma soprattutto della Città di far parte della Commissione che valuterà i lavori. Daremo premi più sostanziosi per incentivare la partecipazione, chiedendo al Comune di patrocinare un' inziativa che scova chi vuole bene per davvero a San Salvo:

Colameo, Granata, Scardapane ed Ucci glene vogliono. Anche per questo li ringraziamo.