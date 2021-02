"Caro Di Maio facevi prima a candidarti con Berlusconi...."

Caro amico Di Maio ti scrivo...

"Guardare la vita in faccia sempre, guardare la vita in faccia e conoscerla per quel che è. Al fine conoscerla, amarla per quel che è, e poi metterla da parte".

Da questa piccola premessa non posso nascondere che mi è sempre piaciuto restare informato, leggere i giornali ecc...

Oggi mi è sembrato di leggere che il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio del MoVimento 5 stelle (MoVimento politico che pensavo vicino a me) ha dichiarato (non so a nome di chi) che il MoVimento 5 stelle è una corrente politica moderata/liberale.

Da specificare che il sottoscritto ha aderito al MoVimento 5 stelle attivandosi anche in prima persona a portare avanti il pensiero rivoluzionario. Onestà, libertà, giustizia, più diritti per le classi più deboli ecc...

Il tutto è iniziato nel 2007 con il v-day con l'intento di raccogliere le firme per la presentazione della legge popolare riguardante i criteri di candidabilità dei parlamentari e la modifica della legge elettorale. Per poi passare alla raccolta firme per uscire dall'euro, alla manifestazione "no trivelle" ecc....

Non voglio dilungarmi molto, ma io non morirò mai democristiano, centrista, moderato, liberale ecc... io sono e sarò (e chi più di me che viene da una famiglia di sangue rosso comunista) sempre orgogliosamente un uomo libero, ribelle, lottatore per cambiare il sistema di abusi, soprusi e sopraffazioni dei più forti contro i più deboli.

La storia ci insegna che i moderati ed i liberali che dici tu, hanno portato il nostro paese nelle mani di chi pensa che le vite umane sono capitale umano da sfruttare a fine economico.

I moderati ed i liberali, hanno un'idea di sanità, scuola, giustizia, stato sociale che non corrisponde minimamente alle mie, ma neanche al MoVimento quando è nato.

Se il Movimento è destinato a ciò che sostieni, non sarete più miei sostenitori, anzi sarete miei antagonisti, nemici del popolo, e vi contrasterò in tutti i modi e sedi possibili.

Caro Di Maio facevi prima a candidarti con Berlusconi.

Caro Di Maio, io la parola lealtà e coerenza so ancora cosa significa.

Mi vergogno di averti votato e di essere stato attivista. Sei entrato nel sistema e sei diventato del sistema senza nulla cambiare.