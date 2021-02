TAVANI: “PASSO AVANTI PER LA SICUREZZA DI VIA AMITERNO A CHIETI”

Nella giornata di ieri alla presenza dei tecnici incaricati, nonché del GeometraRapposelli per l’Ater, e con l’intervento del Presidente Tavani e dell’Assessore Regionale Campitelli, Ater Chieti ha provveduto al collaudo e alla prima accensione dell’impianto antincendio a servizio delle cinque palazzine di Via Amiterno.

L’opera, iniziata oltre venticinque anni addietro, consta di una stazione di accumulo e di pompaggio situato alla base della terza palazzina, con un sistema che serve ogni scala delle tre presenti in ognuna delle cinque palazzine. Un sistema che si diffonde con manichette antiincendio situate sui piani e sulle rispettive scale, che non era stato mai messo in opera. Ater lo scorso anno ha acquisito la relazione di un tecnico incaricato che ha rimesso perizia dei lavori da effettuare. Al momento restano da completare la linea elettrica dedicata ed alcuni piccoli lavori di compartimentazione all’ottavo piano di ogni palazzina, che saranno effettuati nei prossime mesi.Tutto il lavoro è finalizzato al rilascio del Certificato Antincendio per l’importante complesso.

“In questo comprensorio vivono in 240 alloggi presumibilmente circa 700/800 cittadini– afferma il Presidente Tavani -praticamente gli abitanti equivalenti di uno dei piccoli paesi della provincia di Chieti. La loro sicurezza sta a cuore dell’Ater. Presto altri programmi di investimento, su efficientamento termico e energetico, saranno rivolti proprio a questo quartiere. Ringrazio l’Assessore Campitelli, presente a Chieti per un’altra occasione istituzionale, che ha voluto accompagnarmi a testimoniare la vicinanza di Regione Abruzzo ai problemi di edilizia residenziale Pubblica”