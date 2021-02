Per i lavoratori della Esplodenti Sabino, Carmela Grippa scrive al Ministro del lavoro Orlando

L'incidente del 21 dicembre del 2020 ha segnato per la sempre la vita dei familiari delle vittime della terribile esplosione che hanno perso i loro cari e sembra anche aver tracciato un confine con il passato per il sito della Esplodenti Sabino di Casalbordino, ed in particolare dei suoi 80 lavoratori. Dopo lo stipendio di gennaio, ora vedono il loro futuro incerto.

L’incidente era stato oggetto di un intervento in parlamento della deputata del Movimento 5 Stelle, e con l’inchiesta della magistratura sono seguiti dei provvedimenti chiusura del sito. Poi era arrivata la sospensione della licenza da parte del Prefetto. L’onorevole Grippa aveva anche presentato una interrogazione con cui chiedeva la sola verifica della sicurezza dei siti sottoposti a Direttiva Seveso per la sola ed esclusiva tutela dei lavoratori. Oggi la stessa parlamentare fa sapere di essere ancora impegnata sulla vicenda, scrivendo al ministro del lavoro Orlando e al titolare del Mise Giorgetti perché si attivino per garantire il futuro dei dipendenti della società dopo che non gli è stata riconosciuta la cassa integrazione ed aver preso l’ultimo stipendio garantito a gennaio.

“L’incertezza del futuro dei lavoratori non può essere sottovalutato, ancor più in un momento storico che sta già segnando la vita di moltissimi cittadini a causa della pandemia. Ho chiesto - dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle -che siano valutati i possibili interventi al fine di trovare una soluzione sul tema degli 80 operai senza salario ed un incontro con una delegazione dei dipendenti. Serve la massima attenzione per ridare speranza a loro