Covid-19, Screening nei piccoli Comuni

Screening a Casacanditella

“Abbiamo necessità di mettere in sicurezza le città nelle quali assistiamo a una circolazione massiccia del virus. Perciò anche nella settimana che sta per iniziare i cittadini di Lanciano e Ortona possono sottoporsi a tampone antigenico presso i rispettivi ospedali”. Il Direttore generale della Asl Thomas Schael torna sulla situazione dei contagi richiamando, ancora volta, l’attenzione delle comunità sull’importanza di test ad ampio raggio effettuato grazie allo Screening, che anche oggi ha dato buoni risultati nei Comuni che lo hanno organizzato. Sono stati eseguiti 6.706 tamponi, di cui 24 risultati positivi. Una buona partecipazione anche in questa giornata se si considera che sono stati coinvolti tutti paesi non di grandi dimensioni.

Questi i numeri:

Altino 554 tamponi (0 positivi)

Ari 254 tamponi (0 positivi)

Bucchianico 557 tamponi (0 positivi)

Canosa Sannita 246 tamponi ( 0 positivi)

Carunchio 343 tamponi (0 positivi)

Casacanditella 373 tamponi (1 positivo)

Fara Filiorum P. 378 tamponi (0 positivi)

Furci 212 tamponi (0 positivi)

Miglianico 1.053 tamponi (5 positivi)

Montazzoli 360 tamponi (3 positivi)

Mozzagrogna 493 tamponi (3 positivi)

Palena 110 tamponi (0 positivi)

Quadri 84 tamponi (1 positiv0)

S. Maria Imbaro 442 tamponi (8 positivi)

Scerni 295 tamponi (1 positivo)

Torino di Sangro 461 tamponi (0 positivi)

Torrebruna 279 tamponi (0 positivi)

Vacri 212 tamponi (2 positivi)