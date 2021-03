SECONDA SERATA DI SANREMO

Nuove Proposte

-Wrongonyou: elegante, composto, brano molto orecchiabile. Farà strada. VOTO: 7.5

-Greta Zuccoli: bella lei e bello il suo vestito. Ma chiamarla Nuova Proposta è sbagliato. Medievale. VOTO: 4

-Davide Shorty: non capisco bene cosa voglia comunicare con variazioni continue nello stile. Ma, brano a parte, è il figlio di Renga? VOTO: 6

-Dellai: “A casa di Luca”, “Io sono Luca”, ma chi è Luca a Sanremo? Comunque, troppa scena. VOTO: 5

Ospiti

-Elodie: davvero emozionata, ma splendida. Momento esibizione: perfetta. Una Jennifer Lopez nostrana. VOTO: 10

-Laura Pausini: nulla da dire sul pezzo, ma la vogliamo vestire meglio? VOTO: 8

-Omaggio a Morricone: atmosfera magica; i tre del Volo, come sempre, sono grandi. Voto: 8.5

-Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella: momento nostalgia che ricorda la storia di Sanremo, la storia di tutti noi, anche di chi quelli anni non li ha vissuti. VOTO: 8

Big

-Orietta Berti: qui c’è la storia di un intero Paese. Orietta è qui per un motivo: rappresenta le categorie più colpite dal covid, e lo fa con emozione e stile. Brano sanremese. Chapeau! VOTO: 9

-Bugo: appena è mancata l’asta del microfono, stava per andare via un’altra volta. A esibizione fatta, direi che lo speravo. VOTO: 4

-Gaia: non ci siamo. Vuole dominare, ma non riesce. VOTO: 5

-Lo Stato Sociale: dall’inizio alla fine, stupendi. Stupiscono sempre, portano lo show. Fateli vincere. VOTO: 9

-La Rappresentante di Lista: lei è proprio forte, e il pezzo è molto orecchiabile. Avranno successo. VOTO: 7.5

-Malika Ayane: sicuramente raffinata nei modi e nell’interpretazione. Ma il brano non funziona affatto. 6 politico. VOTO: 6

-Ermal Meta: sempre molto garbato e originale. Merita. VOTO: 8.5

-Extraliscio feat.Davide Toffolo: non sono qui per vincere, semplicemente vogliono portare il loro modo di far musica all’Ariston. Mica male. VOTO: 7

-Random: canzone brutta e interpretazione da dimenticare. VOTO: 4

-Fulminacci: mi ha colpito. Genuino, classico, guarda con attenzione al cantautorato italiano narrando l’amore, che al Festival è sempre ben accetto. VOTO: 7.5

-Willie Peyote: non si capisce bene cosa voglia comunicare, vuole contare qualcosa e mettersi avanti. In Parlamento lo chiameremmo “responsabile”. VOTO: 5.5

-Gio Evan: di certo simpatico, di certo coraggioso, ma a Sanremo per brillare serve altro. VOTO: 4.5

-Irama: svantaggiato sia per essere ultimo che per la registrazione dovuta alla quarantena. Comunque, la canzone c’è, la voce c’è, e avrà successo. VOTO: 7