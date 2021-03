VERSO LA TRANSIZIONE VERDE: “DIVENTA UN APICOLTORE”

Il Comune di Roccavivara, con il patrocino de “L’Apiario di comunità di Castel del Giudice” e in collaborazione con il Gruppo apistico paritetico Volape, ha dato il via al primo corso per “diventare un Apicoltore”.

Il 17 febbraio, si è dato via al corso in modalità telematica e proseguirà fino al 17 marzo. La situazione sanitaria non è delle migliori: si valuterà nei prossimi mesi se sarà possibile seguire le lezioni di pratica in presenza, seguendo le relative norme anti-contagio ed eventualmente si valuterà una proroga.

“La necessità di afferrare nuove opportunità – sottolinea il consigliere Di Nunzio – di economia circolare, è una prerogativa della nuova amministrazione comunale. L’ ambizione, è quella di creare un apiario di comunità della Valle Del Trigno, creando così un circolo virtuoso di produzione e commercio, dove il tanto desiderato e ricercato “prodotto a Km0”, può diventare realtà. La nostra comunità è da sempre legata all’agricoltura e alla sostenibilità ambientale; per questo, farsi promotori di questi progetti, significa farsi riconoscere in Italia e nel mondo come un luogo dove la transizione “green”, è già realtà e si sta espandendo” promotore dell’iniziativa, assieme all’amministrazione comunale”.

L’apicoltura infatti, può offrire una concreta opportunità di lavoro e di valorizzazione delle aree interne e montane, garantendo una fonte di reddito ed è una buona opportunità per svolgere un’attività a contatto con la natura, pienamente sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.

Durante le lezioni verrà affrontata la materia apistica a 360 gradi, con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni base per cominciare ad accostarsi all’apicoltura in modo pratico e concreto. Acquisendo la terminologia tecnica, si apprenderanno tutte le nozioni fondamentali per una corretta gestione apistica ai passi con le nuove problematiche e sfide che il settore si trova oggi ad affrontare.

Inoltre, l’apicoltura è una delle forme di allevamento in grado di indirizzare verso un nuovo ruolo dell’essere umano nella natura. La tutela delle specie animali e vegetali, soprattutto quelle che si pongono in sofferenza a causa dei cambiamenti climatici, è uno dei temi centrali della nostra epoca. Le api sono una delle specie animali al centro di questo dibattito. In questo senso, il corso promuove la lotta per la biodiversità. L’impatto umano nei confronti della natura, nella nostra epoca, definita Antropocene, è sempre più invadente; ma non per questo i tratti della natura pura hanno perso valore, anzi, ne escono potenziati.

“Nell’Antropocene – secondo G. Pellegrino - la natura ha assunto una conformazione ibrida. La natura nell’Antropocene non è più natura incontaminata, esterna e indipendente rispetto all’operato umano, ma non è neppure un artefatto completamente umano”. Nell’Antropocene, infatti, se esiste una natura essa si sviluppa negli ibridi, composti in cui l’impatto umano e le forze della natura si combinano in forme nuove; come nel caso di queste forme di allevamento non intensive. All’ interno di queste combinazioni, il valore della natura può rimanere intatto e la necessità di tutelarlo può persistere. La natura non umana non ha fine nell’Antropocene, ma si intreccia con l’evoluzione degli esseri umani. Il traguardo da raggiunte è quello di permettere la coesistenza fra specie diverse garantendo l’adattamento alla vita.