Lara Molino insieme a Cinquetti, Nava, Di Michele, Casale, per l'8 marzo

Lunedì 8 marzo, alle ore 9:00 e in replica alle ore 17:00, Radio Blu Italia dall'Australia, trasmetterà una puntata interamente dedicata alle donne. Venti cantautrici e interpreti saranno le protagoniste insieme alla loro musica e alla loro arte.

Un modo per celebrare la festa della donna e ricordare la sensibilità, la creatività, la bravura, la bellezza e la forza femminili.

La cantautrice sansalvese Lara Molino, presenterà alcuni suoi brani tra cui "Fòrte e gendìle" in lingua abruzzese e le sue canzoni saranno trasmesse insieme a quelle di altre grandi artiste, tra le quali Mariella Nava, Gigliola Cinquetti, Grazia Di Michele, Rossana Casale, Luisa Corna ed il soprano Dominika Zamara.

La puntata della durata di un’ora e mezza, condotta e realizzata da Paolo Puglia, editore e speaker della radio di Adelaide, si intitolerà "W LE DONNE".

La trasmissione sarà aperta da un breve monologo dell'attore Gianfranco Jannuzzo e a seguire i messaggi e i commenti delle protagoniste e le loro canzoni.

"Ringrazio molto Paolo Puglia per la sensibilità e la cura con cui ha voluto realizzare la trasmissione. È per me un onore essere trasmessa insieme ad altre grandi colleghe che stimo in una giornata per noi donne importante" - commenta Molino- "Dobbiamo ancora perseverare e lottare per i nostri diritti e questa è un'occasione per ricordarlo.".

L'8 marzo, dunque, appuntamento su Radio Blu Italia, la radio degli italiani in Australia. La trasmissione potrà essere seguita in tutto il mondo tramite il web, sul sito: https://www.radiobluitalia.net/player oppure sulla pagina Facebook della radio.

I nomi di tutte le partecipanti:

Rossana Casale, Jessica Casula, Gigliola Cinquetti, Cliò, Luisa Corna, Grazia Di Michele, Marta Ferradini, Valentina Ferraiuolo, Claudia Fofi, Gabriella Lucia Grasso, I’m Erika, Sara Iveco, Linda Aka Sand, Luciemme, Carla Magnoni, Lara Molino, Mariella Nava, Alessandra Nicita, Lina Savonà, Valentina Sbs, Dominika Zamara.