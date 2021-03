AGGIUDICATI I LAVORI A VASTO PER IL CAMPO DI CALCIO EZIO PEPE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Ufficio Servizio gare, contratti ed appalti del Comune ha portato a termine le procedure previste per l’appalto dei lavori di riqualificazione del Campo di calcio comunale “Ezio Pepe”, del complesso sportivo di Via S. Caterina da Siena. L’intervento prevede la realizzazione del manto erboso del campo in materiale sintetico. Alla gara di appalto erano state invitate 25 ditte seguendo le regole e le modalità della piattaforma del MEPA.

Alla gara hanno risposto cinque Imprese e ad aggiudicarsi i lavori è stata la CAPRIOTTI & C. Srl, con sede a Tortoreto (Te), che ha praticato un ribasso del 13,333 sulla somma a base d’asta di 500mila euro finanziati dal Ministero degli Interni.

“Con questo altro importante intervento l’Amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - porta avanti il programma delle opere pubbliche tese a migliorare i servizi per i cittadini. Con la realizzazione di questo progetto Vasto disporrà di ben tre campi da gioco in erba sintetica. Cosa raramente riscontrabile in altri centri simili della nostra Regione e di quelle limitrofe”.

Soddisfazione per l’esito della gara è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Forte, il quale ha rimarcato “l’ingente mole di lavoro che sta gravando sui bravi tecnici del settore Lavori Pubblici. Le esperienze acquisite con la realizzazione del campo del quartiere San Paolo e di quello di località Tommaso di Vasto Marina - ha concluso Forte - ci permetteranno di ottimizzare al meglio l’intervento di trasformazione dell’impianto sportivo”.