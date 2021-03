Inaugurata a San Salvo l’Arena Padel

“In questo momento così difficile per tutti la Cooperativa Mille sport di San Salvo butta il cuore oltre l’ostacolo trasformando il disagio che stiamo vivendo in un momento di grande opportunità e di ripresa. E investe con passione e coraggio nella nostra Città realizzando un campo di padel, una disciplina molto in voga in tutto il mondo, una tra le poche che può essere praticata in questo tempo di pandemia”. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco Tiziana Magnacca partecipando al’inaugurazione del primo campo di padel a San Salvo realizzato nel complesso dello Sport Village. Struttura che rimarrà nella disponibilità del Comune di San Salvo per una disciplina innovativa che può essere praticata da tutti e con tutti i benefici per la salute

“I ringraziamenti dell’Amministrazione comunale a tutti i soci della Cooperativa e al suo presidente Gianmichele Fidelibus che ha dimostrato grande coraggio e capacità imprenditoriale” ha concluso il sindaco facendo un grosso in bocca al lupo alle donne e agli uomini che fanno dello sport una disciplina di vita.

“Lo Sport Village di San Salvo – tiene a precisare il presidente della Cooperativa Fidelibus – ha a disposizione 2.800 metri quadri. Nelle prossime settimane, nelle rispestto delle norme anti Covid, inizieremo a utilizzare i nostri ampi spazi all’aperto per consentire la pratica dello sport”.

L’Arena Padel è stata realizzata con il contributo dello sponsor Andrea Eliseo del Centro odontoiatrico Eliseo. L’impianto è stato realizzato dall’Italian Padel, azienda leader nel settore.