SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA IL SER.D E IL COMUNE DI VASTO.

LA GIUNTA MUNICIPALE, CON DELIBERA N.38 DEL 25 FEBBRAIO 2021, HA CONCESSO AL SER.D. IN USO GRATUITO LA SALA CONVEGNI “ALDO MORO”. CON QUESTO PROVVEDIMENTO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GUIDATA DAL SINDACO FRANCESCO MENNA HA INTESO VENIRE INCONTRO ALLA RICHIESTA DEL SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI AVERE LOCALI A DISPOSIZIONE PER ALCUNE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI (SPORTELLO, GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO, ECC) CHE HANNO BISOGNO DI UNO SPAZIO MENO CONNOTATO, NON AVENDO IL SER.D LA DISPONIBILITA’ DI LOCALI IDONEI, SOPRATTUTTO IN PRESENZA DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.

L’AUSPICIO E’ CHE TALE COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE POSSA CONTINUARE ANCHE IN FUTURO CON ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE.