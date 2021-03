ALLA PILKINGTON DI SAN SALVO CONFERMATI I 5 RAPPRESENTANTI UILTEC

Premiato il lavoro di squadra, premiata la qualità di una presenza in fabbrica apprezzata da un numero crescente di lavoratrici e lavoratori.

C’è soddisfazione in casa Uiltec per l’esito delle elezioni della Rsu che si sono svolte dal 2 al 5 marzo alla Pilkington di San Salvo, dove il sindacato ha mantenuto lo stesso numero di rappresentanti che aveva fino ad oggi: cinque, di cui quattro sono espressione degli operai e uno degli impiegati.

Un risultato che fa il paio con l’incremento della percentuale dei voti ottenuti dalla Uiltec, passata al 20,1 per cento. “Questo esito – dice Debora Del Fiacco, segretario generale Uiltec Abruzzo – dimostra che il lavoro fatto bene paga. Ed è stato buono il nostro lavoro negli ultimi anni, al punto che le lavoratrici e i lavoratori hanno voluto ridare piena fiducia ai nostri rappresentanti. Se a tutto questo si aggiunge che in percentuali i voti alla Uiltec sono addirittura aumentati, non possiamo che dirci ancora più soddisfatti. Il nostro grazie va ai rappresentanti e a tutta la squadra della Uiltec guidata da Arnaldo Schioppa, così come alle lavoratrici e ai lavoratori della Pilkington che hanno voluto ribadire la loro fiducia nei nostri confronti”.