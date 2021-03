La “comunicazione ufficiale” venga effettuata nel rispetto della legge

Dagli anni ’90 in poi ad iniziare dalle Leggi Bassanini, in Italia, si è sviluppato un processo continuo di semplificazione e trasparenza che ha investito l’intera pubblica amministrazione.

Lo scopo prioritario era ed è ancora quello di distinguere e separare l’attività politica dall’attività amministrativa allo scopo di mettere il cittadino nelle condizioni ottimali per riconoscere, senza equivoci, e giudicare sia l’una che l’altra attività con scienza e coscienza.

Nel 2000 il Parlamento fa un passo ulteriore ed il 7 giugno approva la Legge 150: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000.

Con questa legge viene resa obbligatorio:

distinguere l’ identità e l’attività politica dall’ identità e attività amministrativa;

e dall’ distinguere l’ informazione dalla comunicazione;

dalla destinare a strutture specifiche le attività di informazione e di comunicazione (ufficio stampa, portavoce, ufficio relazioni con il pubblico).

Prevedendo, la legge, che l’ufficio stampa deve essere affidato a personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, il Parlamento, ha messo un altro paletto a tutela del cittadino e della sua corretta informazione.

Tutto ciò premesso e constatato che a San Salvo, ripetutamente si utilizzano strumenti e risorse del bilancio comunale per fare pura propaganda politica, disorientando spesso anche l’opinione pubblica,ed in considerazione del fatto che avremo di fronte una lunga campagnaelettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale,la formazione politica di Articolo Uno, prima che le cose degenerino in maniera irreparabile dal punto di vista del dibattito politico, lancia unappello a tutto il Consiglio Comunale (maggioranza, ma soprattutto opposizione) in quanto Organo di Indirizzo politico e controllo dell’amministrazione, affinché verifichi se la comunicazione istituzionaledel Comune di San Salvo avviene nel rispetto della legislazione vigente.