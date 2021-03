Carlo Marrale ospite di Nonsolomusica Radio per ricordare la storia dei Matia Bazar

Venerdì, 12 marzo alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, un ospite d’eccezione, il grande Carlo Marrale.

Lara Molino, la direttrice artistica della radio web, intervisterà, in diretta, il musicista ligure.

Marrale, che oltre ad essere un ottimo cantante e musicista è un pittore ed un fotografo eccellente, è stato uno dei membri fondatori dello storico gruppo dei Matia Bazar, firmando come autore delle musiche la maggior parte dei successi internazionali del gruppo, come Stasera che sera, Per un'ora d'amore, Cavallo bianco, Che male fa, C'è tutto un mondo intorno, Mr.Mandarino, Vacanze romane, Ti sento. Le bellissime canzoni di Carlo Marrale sono stata incise e cantate oltre che dalla mitica Antonella Ruggiero anche da Mina, Pet Shop Boys, Miguel Bosè, Milva, Irene Cara.

Nel 1993 Carlo decide di lasciare i Matia Bazar così inizia a coltivare la sua carriera da solista e nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo e pubblica il suo album, “Tra le dita la vita”.

Nel 2003 firma il brano “Odissea” che scala le classifiche statunitensi piazzandosi al primo posto. Nel 2007 pubblica l’album “Melody Maker” da cui viene estratto il singolo “Controtendenza”.

Ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero, un fantastico compositore e chitarrista che in questi ultimi anni ha continuato a portare la sua musica, la sua arte, in giro per il mondo. Negli ultimi anni Marrale si è dedicato anche alla realizzazione di testi e canzoni per numerosi artisti internazionali.

Il 12 marzo, dunque, appuntamento con uno storico musicista italiano; gli spettatori che seguiranno la diretta potranno commentare sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio.