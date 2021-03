LA MAGGIORANZA DI CUPELLO RISPONDE AD "INSIEME PER CUPELLO"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La nota prodotta dall'Associazione Insieme per Cupello in merito all'operato della nostra Amministrazione contiene delle affermazioni di tale gravità che non possono restare sottaciute.

Nella nota si fa riferimento, tra l'altro, a non meglio precisate "discutibili procedure"; si avanzano dubbi riguardo "la veridicità della rendicontazione sui campi estivi del 2020 riservati ai giovani" e "strane rendicontazioni di altre manifestazioni"; si contesta la legittimità degli incarichi professionali e dell'affidamento di forniture.

Dall'alto della propria autorità morale, tale Associazione proclama che "non si possono omettere di osservare i regolamenti comunali per la scelta dei contraenti", invitando alfine "l'Amministrazione Comunale di Cupello ad uniformare il suo agire alla legge e invitiamo chi ne deve dirigere il suo operato, attraverso il controllo dei suoi atti, a ricondurre l'azione amministrativa della maldestra maggioranza nell'alveo della legalità".​ ​

In buona sostanza, si mette in discussione l'onestà e la correttezza sia degli amministratori che del personale dipendente, con accuse gratuite, calunniose e, in quanto tali, prive di fondamento.

La critica è sempre legittima, la polemica - anche aspra - è parte del confronto politico, ma le insinuazioni, le falsità, le gravi e inconsistenti accuse di illegalità non possono giammai essere tollerate.

Nel nostro impegno quotidiano, leale, orientato dal rigore morale e finalizzato solo al servizio della nostra Comunità, cerchiamo di fare del nostro meglio, al netto di errori che inevitabilmente si possono commettere facendo, e l'unica gratificazione è l'apprezzamento e l'incoraggiamento che riceviamo ogni giorno dai nostri cari cittadini.

Siamo noi, quindi, a rivolgere un invito; lo rivolgiamo alla parte buona di Insieme per Cupello, a quei consiglieri comunali d'opposizione dotati di buon senso e a quanti non si riconoscono nel becero comunicato offerto alla stampa.

L'invito a prendere le distanze da una pagina brutta, davvero brutta, della politica cupellese.​ ​ ​ ​ ​