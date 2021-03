Lettera aperta di Magnacca e Spadano a Cordisco

Dopo avere lette le sue dichiarazioni, relative all’utilizzo delle risorse liberali che la Engineering 2K ha offerto al Comune di San Salvo, e alla sua non condivisione circa l’utilizzo delle stesse per il rifacimento del nostro lungomare, ritenendo che sarebbe stato più opportuno utilizzare le risorse suddette per realizzare infrastrutture al fine rendere più attrattiva e funzionale la nostra zona industriale, le comunichiamo quanto segue.

Riteniamo che il Comune di San Salvo non abbia competenza per intervenire sulle infrastrutture della zona industriale, e riteniamo altresì che il nostro lungomare costituisca un valore imprescindibile per una città che vuole crescere anche sotto l’aspetto turistico. Crediamo che i sansalvesi e i turisti che vengono a soggiornare a San Salvo meritano di essere accolti su un lungomare più gradevole, accattivante e in linea con i tempi.

Ringraziamo pertanto Engineering 2K e lavoriamo per abbellire e rendere più accogliente il nostro lungomare.

Ringraziamo comunque anche il dott. Cordisco e condividiamo il suo suggerimento per la manutenzione e l’implementazione della nostra zona industriale.

Infatti gli comunichiamo che già da qualche mese abbiamo chiesto, e reiterata la richiesta, alla Regione Abruzzo e all’ARAP, della quale egli è amministratore, di destinare l’importo di 3.700.000 euro, introitati dalla stessa ARAP, per investimenti sulla nostra zona industriale (reti fognarie, illuminazione, strade, asfalti etc.).

Saremmo molto grati al dott. Cordisco se, nella sua veste di amministratore dell’Arap si facesse parte attiva per raggiungere l’obiettivo che ci ha suggerito, destinando le risorse, che riteniamo appartenenti a San Salvo, introitate in seguito alla vendita dell’autoporto, a beneficio della nostra zona industriale.