FABIO TRAVAGLINI NOMINATO CAPO DELEGAZIONE ITALIANA A STRASBURGO

Fabio Travaglini è stato nominato a capo della delegazione italiana all' interno del CPLRE, organismo del Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo, dove si riunisce ed espleta la sua funzione consultiva per coordinare le relazioni tra i poteri locali ed il vertice europeo, composto da capi di Governo e ministri.

La nomina è stata fatta dall' Associazione italiana dei Consigli comunali e regionali d'Europa (AICCRE) al cui interno Travaglini ricopre il ruolo di segretario regionale per l’Abruzzo.

Si tratta di un importante riconoscimento che I tantissimi Comuni e tutte le Regioni dell'Aiccre hanno voluto dare al giovane segretario abruzzese, che si è molto impegnato, maturando notevoli relazioni con gli omologhi di tutta Europa.

“Ringrazio il Presidente dell’AICCRE Stefano Bonaccini e la Segretaria Generale Carla Rey per la proposta di nomina” ha dichiarato Travaglini “e per il forte segnale che hanno voluto dare anche alla nostra regione. Continueremo con impegno a sostenere la voce degli enti locali in Europa, soprattutto in questa fase ancora molto delicata per la ripresa economica”.