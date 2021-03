Giovedì 18 marzo, alle ore 18.00 presentazione del libro scritto da Carlino Di Biase: L' amarezza di Davide

Giovedì 18 marzo, alle ore 18.00, in diretta sulla pagina Facebook Molière bistrot letterariohttps://www.facebook.com/molierebistrotletterario e in collaborazione con il portale d’informazionehttps://www.iltrigno.net/ , sarà trasmesso un interessante appuntamento letterario in cui si parlerà del primo libro scritto da Carlino Di Biase di Fresagrandinaria, L’amarezza di Davide, un racconto che scuote le coscienze.

Saranno affrontati alcuni temi trattati nel romanzo come le differenze tra la vita nei piccoli paesi e le grandi città: si tratta di punti vista opposti o complementari?

E ancora: noi umani pretendiamo diritti senza meritarli? Il nostro comportamento è rispettoso della Natura e del mondo che ci circonda?

Il romanzo ha una narrazione molto originale e articolata: un continuo cambio di scene e di tempi tengono il lettore sempre attento sulle vicende raccontate. Il sottotitolo del romanzo è “storie paesane e vicende disumane”: nel racconto sono affrontati molti temi legati alla vita dei piccoli paesi, alle difficoltà che si incontrano, ma anche ai grandi vantaggi che si possono trovare solo in una piccola comunità.

L’amarezza di Davide è un coacervo di emozioni che avvolgono il lettore, e di spunti di riflessione sull’umanità e le sue aberrazioni, un continuo invito a riflettere sulle storture che potrebbero essere corrette per vivere meglio e più felici. L’autore non lascia scampo: la realtà è affrontata in modo crudo e bisogna farci i conti. Il protagonista vive con amarezza la difficoltà di poter invertire la rotta, amarezza che non è tristezza o rassegnazione, ma speranza per un mondo diverso.

Alla diretta parteciperanno:

- Orazio Di Stefano, sociologo e direttore del Trigno.net.

- Marisa D’Alfonso, titolare bistrot letterario Molière.

- Catia Di Domenica, psicologa, psicoterapeuta.

- Carlino Di Biase, autore del libro.