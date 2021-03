Sinistra italiana: la malavita organizzata è da anni presente sul territorio

Quanto accaduto in via Cavour nella notte scorsa obbliga tutti i cittadini onesti a reagire concretamente e subito. La malavita organizzata è da anni presente sul territorio. Si è fatto finta di niente per troppo tempo. Oggi essa ha scelto di agire senza più nascondersi, sfidando la città. La bomba non fa soli danni economici, ma, come tutte le violenze criminali, aggredisce in primo luogo la democrazia, il diritto di fare impresa, la libertà economica. Chi subisce l'attentato tace per paura, e tace chi teme di subirlo. Senza libertà di parola non c'è democrazia, non c'è libertà.

Chi sa parli, chi ha visto parli. Dia fiducia alle forze dell'ordine. Se non si individuano i colpevoli di questa azione ne seguiranno altre. Se non si ferma subito l'aggressione malavitosa si finirà in una spirale mortale, per tutti, non solo per chi verrà fatto oggetto di intimidazioni violente. La politica si faccia sentire, si faccia sentire la chiesa, si faccia sentire la città. Nessuno speri di salvarsi da solo. Le parole non bastano. Ecco perché noi proponiamo a tutti di aprire un conto corrente finalizzato a raccogliere i soldi per riparare quanto distrutto dalla bomba.

Claudio Di Vincenzo,coordinatore SI del Vastese, Michele Marino,coordinatore SI di Lanciano e Alfonso Di Tullio, Coordinatore Provinciale di SI.