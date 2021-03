RIGENERAZIONE URBANA, GRIPPA: SBLOCCATI 8,5 MILIARDI DI EURO PER I COMUNI SOPRA I 15 MILA ABITANTI.

“Via libera a 8,5 miliardi euro destinati ai Comuni per progetti e interventi di rigenerazione urbana. Un grande risultato che renderà le nostre città più vivibili e più belle. Ma i progetti per nuovi spazi e o per migliorare altre aree della città vuol dire lavoro, che in questa fase è nuova speranza per molti di quei cittadini che a causa della pandemia, hanno perso il lavoro”. Ad annunciarlo la deputata Carmela Grippa, della Commissione Trasporti alla Camera.

“Si tratta di una buona notizia perché questa disponibilità di fondi potrà riportare la bellezza sui territori del nostro amato Paese. Lo scorso 6 marzo, prosegue la deputata - è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo dei commi 42 e 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020. Da quel momento, i Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti hanno 90 giorni per presentare i propri progetti. Solo per il 2021 sono previsti 150 milioni di euro, una cifra che crescerà di anno in anno, fino a raggiungere i 700 milioni di euro fino al 2034. Circa otto miliardi e mezzo in tutto, appunto, che potranno essere utilizzati –per nuove opere pubbliche, per completare le troppe incompiute sparse nel nostro Paese, per la manutenzione e il riuso di aree pubbliche ed edifici esistenti, per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

I fondi potranno finanziare anche le spese di progettazione esecutiva”. Sono felice di tutto ciò perché, quanto ora sarà possibile è frutto dell’ottimo lavoro svolto dal Governo di Giuseppe Conte. Ora, sono certa, conclude, che anche i sindaci e gli amministratori locali non perderanno l’occasione per rendere più accoglienti i propri Comuni. Il dovere è quello di non sprecare questa straordinaria occasione”