LUNEDI' 15 MARZO ALLE ORE 18:00 VIDEOCONFERENZA DI ITALIA NOSTRA

Il Prof. Fernando TAMMARO , Docente Universitario a.r. di Scienze Ambientali, settore Botanico, socio di Italia Nostra dal 1970, ci parlerà di "Popoli (PE) crocevia delle acque: aspetti naturali e storici" .

Pertanto, a partire dalle ore 18:00 di lunedì 15 marzo potrete seguire la videoconferenza sul canale YouTube di Italia Nostra semplicemente cliccando sul link che già è riportato sulla locandina ma che comunque vi verrà inviato tramite mail durante la mattinata dello stesso lunedì 15 marzo.

Anche se la pandemia continua a impedirci di incontrarci in presenza, come sezione di Italia Nostra ci stiamo impegnando al massimo per poter allestire comunque un importante calendario di attività che speriamo susciti il vostro interesse e la vostra partecipazione. Naturalmente tutto ciò passa anche attraverso il rinnovo, da parte di tutti noi, del tesseramento che costituisce la base imprescindibile per l'esistenza stessa della nostra Associazione.