I FUNERALI DI LUCIANO LUONGO SI SVOLGERANNO MERCOLEDI' 17 ALLE 15,30

Dopo meno di un mese di lacerante agonia, colpito da un terribile tumore, è morto stamattina Luciano Luogo. Cinquantacinquenne, giornalista, podista, é stato uno dei ragazzi di Via dello Stadio, dove è allegramente vissuto fino a che è andato all' Università. Abitava in Toscana. era l' Addettto stampa al Comune di Pontedera. E' spirato a Pisa, nel cui ospedale era ricoverato.

Aveva sempre mantenuto i contatti con questa città attraverso i social. Ci scrivevamo spesso per commentare fatti nazionali e locali, che osservavamo con passione sociale e civile. Perdo un amico che avrei voluto coinvolgere in quel gruppo che con Fabio abbiamo creato su Facebook proprio che mantenere contatti coi sansalvesi che, stando fuori, continuano ad amare San Salvo. Luciano era uno di loro e per questo tornerà qui: sarà sepolto nella cappella di famiglia.

Ai famigliari le più sentite condoglianze mie personali e della nostra Redazione