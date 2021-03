Con gli Uovi di Pasqua AIL a sostegno della ricerca

Oggi 7 pazienti ematologici su 10 guariscono grazie ai progressi della ricerca. Ma si può e si deve fare ancora molto!

Con un Uovo di Pasqua AIL anche quest'anno possiamo dare un piccolo contributo a sostegno della ricerca, dei pazienti e dei reparti di ematologia.

Purtroppo ancora una volta, per il Covid, non potremo essere nelle piazze a salutarvi ma, per le prenotazioni e le consegne a San Salvo e per

AIL Pescara ODV

Potete contattarmi.