IL CONSIGLIO COMUNALE DI VASTO HA APPROVATO IL BICIPLAN, PIANO DELLA MOBILITÀ CICLABILE

Una rivoluzione urbana che nel tempo incentiverà il cambio di mentalità e delle abitudini, migliorando la qualità delle nostre vite con l'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile. “Una scelta lungimirante – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alla mobilità sostenibile, Paola Cianci - che produrrà conseguenze positive sull'ambiente, riducendo l'inquinamento atmosferico.

Tutto questo non è stato condiviso dal centrodestra che ha sviato l'argomento tappandosi le orecchie per non ascoltare delle verità già confermate dal progettista in sede di Commissione Assetto del Territorio.

L'opposizione di Laudazi, Prospero e soci continua a sostenere una politica conservativa ancorata ad una visione del territorio superata, dove cemento e petrolio sono al centro dello sviluppo economico. Parlano goffamente di ambiente dimostrando di essere lontani anni luce rispetto a questi argomenti. Vasto è, e resterà una città che punta alla sostenibilità, nonostante gli inutili tentativi scellerati di bloccare la nostra azione politico-amministrativa. L'approvazione di oggi è un importante tassello che si aggiunge al grande lavoro portato avanti in questi anni”.