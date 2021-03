DA SAN SALVO A RAI 1 PASSANDO PER 25 ANNI DI SUPPORTO ALLA CINEMATOGRAFIA

https://www.facebook.com/100008629186237/posts/2354324358198514/?d=w

Domanda: Pierpaolo abbiamo visto il video in cui appari sul TG 1. Con ilarità, potremmo dire: sei partito da San Salvo e sei arrivato alla Rai. A parte gli scherzi, ci dici qualcosa di te? Quando sei partito e perché?

Risposta: Sono partito alla metà degli anni ’90. Iniziai a lavorare saltuariamente in una storica emittente televisiva Sansalvese, Tele Gong. Fu il carissimo, e ahimè da poco scomparso, Candido Coppetelli a indicarmi l’esistenza di una scuola di cinema e a consigliarmi di partire. Mi procurò anche una sistemazione per i primi giorni... poi da lì tutto iniziò, era il ‘96 e avevo 20 anni.

Domanda: una volta a destinazione che hai fatto?

Durante gli anni di studio ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare con uno dei miei professori, Piero Tirabassi. Fu proprio lui ad accompagnarmi in vespa al mio primo colloquio di lavoro. Con il passare degli anni abbiamo aperto una tra le primissime società di noleggio telecamere digitali, sfruttando il cambio tecnologico avvenuto con il digitale. Ad oggi forniamo supporto tecnico alle maggiori produzioni cinematografiche oltre che alle piattaforme di streaming come Amazon, Netflix, Sky, Disney +. I nostri mezzi sono stati impiegati per film come La Grande Bellezza, Pinocchio, Il Traditore, Hammamet, serie come L’Amica Geniale, Speravo de Morì Prima, The new Pope, We are Who We Are, Montalbano, e molti molti altri...

Domanda: progetti futuri?

Il futuro? In questo periodo di restrizioni ? Una lunga vacanza sulla spiaggia di San Salvo con i miei amici di sempre...

