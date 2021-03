I Servizi Sociali risorsa per la comunità di Cupello

L’epidemia da Covid-19 ha provocato l’insorgere di nuove forme di fragilità e di vulnerabilità anche in gruppi sociali precedentemente meno esposti. Se pensiamo che il post Coronavirus non comporterà un ritorno rapido alla normalità e che ci vorranno tempo e pazienza per affrontare problematiche dal punto di vista sociale e assistenziale, la situazione diventa ancor più complessa. Per questo, il Comune di Cupello ha deciso di potenziare i Servizi Sociali prevedendo un incremento in termini di ore del personale impegnato con la dotazione di personale in grado di intercettare bisogni nuovi e preesistenti, di accogliere le domande di aiuto e accompagnare le persone in questa crisi particolarmente pervasiva.

Nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, e addirittura rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolare attenzione verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell’emergenza, in condizione di fragilità.

L'Assistente Sociale, accoglie le situazioni di bisogno di natura sociale della popolazione, predispone gli interventi più idonei volti alla soluzione della situazione di disagio espresso e utilizza, a tal fine, tutte le risorse istituzionali e comunitarie disponibili.

Con le persone o le famiglie in difficoltà cerca di individuare gli interventi più opportuni, informa le persone dei diversi tipi di assistenza sociale a cui possono accedere (es. assistenza economica, domiciliare, promozione di processi di socializzazione) e aiuta le stesse nell'attivazione delle risorse personali e delle risorse di rete ed istituzionali.

La Psicologa, effettua coordinamento ADM, supporto psicologico per adolescenti in difficoltà, adulti, supporto alla genitorialità, informazione, prevenzione.

Altre figure specialistiche scolastiche e domiciliari supportano il loro operato nella gestione delle attività.

I servizi erogati dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cupello sono:

Servizio di segretariato sociale, Servizio sociale professionale, Servizio di assistenza domiciliare per i minori, Servizio di assistenza scolastica specialistica, Servizio di assistenza domiciliare anziani, Servizio di assistenza domiciliare integrata, Servizio di assistenza domiciliare ai disabili, Sostegno economico alle famiglie svantaggiate, Taxi sociale.

“Il nostro obiettivo” – afferma l’Assessore Giuliana Chioli – “è assicurare livelli adeguati dei servizi essenziali a favore dei più disagiati, fragili e meno abbienti. Colgo l’occasione per ringraziare coloro che supportano le nostre attività e in particolare l’Assistente Sociale dott.ssa Marisa Brunetti e la Psicologa dott.sa Anna Cimino per l’impegno, quotidianamente e costantemente profuso, in un settore particolarmente complesso che richiede doti non comuni quali sensibilità, professionalità e disponibilità all’ascolto, oltre alla capacità di affrontare situazioni di disagio e, talvolta, vere e proprie emergenze, con la adeguata determinazione, competenza e nel rispetto del quadro normativo”.



Per informazioni e appuntamenti: 0873/316841.