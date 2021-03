Bambini animano il rosario della settimana di preghiera per la famiglia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella settimana di preghiera per la famiglia indetta dai parroci don Raimondo Artese e don Beniamino Di Renzo dal 14 al 21 marzo, mercoledì 17 è stata dedicata alle famiglie che vivono il lutto. In questo tempo storico così particolare molte sono le famiglie che stanno vivendo la sofferenza della mancanza umana di una persona cara che faceva parte della propria vita e/o ancora di più del proprio vivere quotidiano.

Anche Gesù quando ha saputo della morte di Lazzaro, “scoppiò in pianto “.

A caratterizzare questa giornata di preghiera sono stati sicuramente gli oltre 30 bambini delle elementari che insieme a una decina di catechisti, le responsabili del gruppo Azione Cattolica Ragazzi e del gruppo Rinnovamento Nello Spirito Madonna delle Grazie di San Salvo, hanno animato, on line, un breve ma intenso rosario per le famiglie pregando con i misteri che hanno caratterizzato la vita della sacra famiglia. Ogni mistero era accompagnato da una immagine che aiutava I bambini a leggere il momento in cui erano chiamati a pregare con l'Ave Maria. Il rosario si è concluso con la benedizione del parroco don Beniamino Di Renzo.

“La perdita di una persona cara può annientare e gettare chiunque nella disperazione. Anche le relazioni familiari possono essere sconvolte dal dolore. Eppure possono diventare lacrime che fanno crescere. Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino nell’ora del nostro Calvario, preserva da ogni male i nostri cuori che faticano in terre lontane e conforta chi ha perso la fiducia nella vita.” Questa preghiera è stata pensata per l’occasione da una coppia della parrocchia di San Nicola Vescovo che si occupa di pastorale familiare".

