Fontana di acqua a Ributtini: soddisfazione di D' Amico e Antenucci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Apprendiamo con soddisfazione la notizia che in contrada Ributtini sia stata installata una fontana per il prelievo dell’acqua potabile.

La proposta era stata avanzata con apposita mozione dal gruppo consiliare di Insieme per Cupello, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale e per la quale è stata prevista un’idonea posta in bilancio.

Siamo convinti che la nostra sia un’iniziativa di interesse collettivo che possa rispondere alle esigenze degli abitanti di Ributtini e contribuire al decoro della contrada, troppo spesso relegata ai margini degli interessi dell’istituzione comunale.

Lungi dal volerci prendere facili meriti e lontani dalla politica dei selfie e delle passerelle, continueremo ad essere quotidianamente presenti nel territorio prestando ascolto ai bisogni dei nostri concittadini, nella piena consapevolezza del nostro ruolo, ma anche desiderosi, unitamente al nutrito gruppo di amici e compagni di viaggio, di proseguire il nostro percorso al servizio della comunità cupellese.