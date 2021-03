E LA VICENDA AMAZON FINISCE A COFFE BREAK SU LA 7

Ieri sera ho avuto il video che pubblico qui sopra dal mio collega Dario Leone, evidentemente convinto che avessi visto e sentito il segretario nazionale comunista su La 7, canale a cui sono molto affezionato e che seguo sempre. Per la verità mi era sfuggito che della vicenda Amazon di San Salvo ne avesse parlato Marco Rizzo, ma ho detto a Dario che si trattava di una notizia, considerando che un personaggio nazionale, su una tv nazionale si fosse occupato di una questione locale e che quindi non avrei avuto problemi a rilanciare sulla testata che dirigo il video che avevo appena ricevuto.

Il mio interlocutore mi ha ringraziato dicendomi che interpreto il mio ruolo di giornalista senza censurare mai nessuno e che, per questo, avrebbe avuto piacere di invitarmi ad una conferenza stampa sull' argomento, che lo stesso segretario Rizzo terrà la prossima settimana. Ovviamente parteciperò, come spero tutti i colleghi che saranno invitati. Del resto noi giornalisti (soprattutto se editorialisti) dobbiamo avere le nostre opinioni (ed io le mie non le nascondo mai, anzi le scrivo puntualmente nei miei editoriali), ma dobbiamo comunque dare spazio a tutti, anche quando non la pensiamo allo stesso modo.

Ringrazio, dunque il collega sociologo Dario Leone, per questo video e per il preannunciato invito alla conferenza di Marco Rizzo, che ho già intervistato in altre occasioni e che considero una mente acutissima, peraltro (quasi) unica voce fuori dal mainstream