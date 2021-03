CASTIGLIONE MESSER MARINO VERSO LA ZONA ROSSA

Mentre l’area metropolitana Chieti-Pescara da lunedì torna in zona arancione, come gran parte dell’Abruzzo, il Presidente Marsilio ha annunciato di aver inserito Castiglione Messer Marino tra i comuni a maggiore restrizione. Da lunedì, quindi, il paese più popoloso dell’Alto Vastese va in zona rossa. Questo grazie ai positivi al test Sars-Cov-2 che, nella giornata di ieri, hanno raggiunto il numero di 51. Dati preoccupanti, probabilmente destinati a crescere, tanto da spingere la asl, d’accordo con il Comune, ad effettuare una seconda giornata di tamponi molecolari in modalità drive-in.

Già nei giorni scorsi, a seguito di un focolaio sviluppatosi tra i bambini della scuola materna, chiusa in via precauzionale dal Sindaco da lunedì, la Drsa Di Palma, l’instancabile pediatra, ha organizzato uno screening che ha portato alla luce i primi positivi tra bambini e genitori. Vista la velocità con cui si è diffuso il virus, potrebbe trattarsi della variante inglese che già è prevalente nell’80% dei casi registrati nel chietino, come confermato dagli accertamenti del laboratorio di Genetica molecolare dell'università d'Annunzio. Varianti che, secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, richiedono ancora maggiori attenzioni come la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilitá, evititando tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie rimanendo a casa il più possibile.

A questo punto, dopo i tamponi e l’isolamento tempestivo dei positivi, per rallentare la circolazione del virus, non è più procrastinabile la vaccinazione di massa degli ultraottantenni. Nei giorni scorsi, da più parti, era arrivata la richiesta di istituire un punto vaccinale presso la sede del distretto sanitario, viste le chiamate agli anziani, da parte della asl, per farli recare a Vasto o San Salvo. Però, dopo il sopralluogo del medico vaccinatore e la promessa di una pronta attivazione, tutto è rimasto sulla carta. Forse, dove non ha potuto il buon senso organizzativo, potrà il virus...