IL “PALIZZI” OTTIENE L’ACCREDITAMENTO ERASMUS PLUS

“In un momento ancora difficile per il nostro territorio, l’Italia, il mondo intero, l’Istituto Tecnico Filippo Palizzi guarda con speranza al futuro” commenta il dirigente scolastico, prof.ssa Nicoletta Del Re. L’accreditamento Erasmus plus fa seguito ad un altro riconoscimento conseguito nel 2018, la Carta Vet. Si tratta di una novità per il settore scuola e farà parte della nuova Azione Chiave 1 del futuro Programma Erasmus 2021-2027 a sostegno della mobilità internazionale degli alunni e del personale scolastico.

L’Istituto ha presentato un Piano Erasmus definendo una strategia di internazionalizzazione a lungo termine ed ha sottoscritto gli standard di qualità Erasmus che definiscono come organizzare le attività di mobilità di buona qualità. L’accreditamento permette di accedere ad un percorso semplificato per richiedere i finanziamenti dell’Azione Chiave 1. Nelle attività rientreranno sia la mobilità dello staff della scuola (attuale KA1) che degli alunni (attuale KA229), di breve o lungo termine.

“Si tratta di una grande opportunità per studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Filippo Palizzi, per aprire lo sguardo ed allargare le menti. Con il Programma Erasmus, infatti, ci si può formare e confrontarsi con altri sistemi educativi, sperimentare nuovi metodi vivendo la ricchezza delle differenze che caratterizzano l’Europa e sviluppando abilità e competenze da cittadini europei” precisa la Del Re. “Guardiamo con speranza alla fine della pandemia per tornare a viaggiare in Europa e continuare il programma di stage e tirocini formativi nelle aziende” conclude.