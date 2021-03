UOVA DI PASQUA: SIMBOLO UNIVERSALE DI SPERANZA PER UNA NUOVA RINASCITA.

Una forma perfetta che racchiude una nuova vita. Non ha né un vero inizio né una vera fine, ma rappresenta il ciclo continuo della nascita e della morte.

E’ il simbolo della speranza per una nuova rinascita

Per gli Ebrei celebrare la Pasqua significava e significa tuttora ricordare l'esodo dall'Egitto, guidati da Mosè, per raggiungere la Terra promessa. In questa celebrazione uno dei simboli era l'uovo.

Ma anche nelle altre civiltà l'uovo era un simbolo di vita e fertilità: i contadini dell'antica Roma, per esempio, avevano l'abitudine di seppellire nei campi un uovo dipinto di rosso per propiziarsi un buon raccolto.

Con il Cristianesimo l'uovo non è solo la rinascita della Natura, ma dell'uomo stesso, cioè Cristo risorto: come dall'uovo nasce un pulcino, Gesù esce dalla sua tomba. Molto popolare anche una leggenda secondo la quale Maria Maddalena aveva annunciato all'imperatore Tiberio la resurrezione di Gesù presentandogli un uovo dipinto di rosso, a simboleggiare il sangue di Cristo e quindi la redenzione dell'umanità. Con il passare dei secoli nacque la tradizione di portare le uova in chiesa per essere benedette. Uova di gallina (ma anche di quaglia e faraona), da mangiare sode, assenti per tutto il periodo della Quaresima in segno di penitenza e digiuno, che poi riapparivano sulla tavola proprio il giorno di Pasqua.

Comunque sia, oggi, l’uovo di cioccolato rappresenta un dono di gioia universale gioioso e soprattutto per i bambini e per questo, proprio in un momento in cui il cuore ha bisogno di guardare oltre la Pandemia, la Caritas Gerico lancia l’iniziativa Dona un uovo di cioccolato –segno di speranza e letizia – perché ogni bambino ne possa aprire uno in queste festività pasquali.

I primi ad aderire all’iniziativa sono stati gli Ultras SAN SALVO che addirittura le hanno volute personalizzare con i loro auguri, e che ringraziamo di cuore per l’idea originale e soprattutto per il gesto di solidarietà voluto anche in suffragio e ricordo di Cesario D’Ortona morto prematuramente pochi giorni fa.

La raccolta delle uova di cioccolato parte domani in occasione della Santa Messa Solenne delle ore 11.00 e proseguirà tutta la settimana: ad ogni celebrazione sarà presente il carrello della Carità dove ognuno potrà offrire il suo dono: Uova di Cioccolato o anche altri beni di prima necessità.