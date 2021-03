"La maggioranza di centro sinistra vastese necessita di un' area riformista, progressista ed ecologistica"

Due giorni fa, alcuni esponenti locali del Partito Socialista, +Europa e di Azione, hanno condiviso delle riflessioni,sulla situazione della scuola e dei nostri bambini in riferimento alla DAD. Tre forze politiche che si riconoscono nel largocampo della area riformista e progressista, hanno aperto un confronto di analisi, riflessioni e valutazione su aspetti della vita sociale e politica delle nostre realtà locali. Aprire un canale comunicativo e rendersi disponibili è segno di una volontà di ascolto reciproco.

L’ascolto reciproco è il presupposto fondamentale per iniziare qualunque ragionamento politico di condivisione di idee, progetti e visioni per lo sviluppo del nostro territorio. Il partito socialista di Vasto, auspica che il dialogo iniziato sia il primo passo, sono molto di più le cose che ci uniscono da quelle che ci dividono. Riteniamo sia nostro dovere proseguire e allargare l’intesa e la sintonia trovata sulla DAD, il modo e le occasioni le ricercheremo insieme, senza creare difficoltà a nessun esponente locale, per noi l’autonomia e le dinamiche interne ai partiti non devono essere oggetto di commenti o prese di posizioni da parte di altre forze politiche.

La maggioranza di centro sinistra che amministra la città da 15 anni, necessita di un raggruppamento politico/amministrativo che rafforzi l’area riformista, progressista e ecologistica che dialoghi con le altre forze politiche e le varie liste civiche del centro sinistra vastese. Insieme possiamo fare molto per la nostra città, proviamoci!