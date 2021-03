ANCHE L'ABRUZZESE DONATELLA DI PIETRANTONIO

Ecco i 12 libri che si contenderanno il premio letterario Strega, il più importante d'Italia.

Sette autrici e cinque autori, scelti tra i sessantadue proposti, tra i quali Borgo Sud dell'abruzzese Donatella Di Pietrantonio:

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio;

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo;

Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni;

Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano;

Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) – proposto da Sandro Veronesi;

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) – proposto da Nadia Fusini;

Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) – proposto da Nadia Terranova;

Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) – proposto da Pietro Gibellini;

Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) – proposto da Elena Stancanelli;

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) – proposto da Francesco Piccolo;

Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) – proposto da Daniele Mencarelli;

Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) – proposto da Maria Pia Ammirati

I libri candidati saranno letti e votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Agli "Amici della domenica" si aggiungeranno studiosi selezionati dagli Istituti italiani di cultura all’estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma.

Il libri in gara concorreranno inoltre alla VIII edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da 600 studenti provenienti da scuole secondarie superiori in Italia e all’estero. (Il comitato direttivo del Premio ha ritenuto che, per i temi trattati, il romanzo Le ripetizioni di Giulio Mozzi (Marsilio) sia adatto esclusivamente a un pubblico di adulti, pertanto non concorrerà)

La prima votazione selezionerà la cinquina dei finalisti e si terrà giovedì 10 giugno, mentre l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 8 luglio.

Noi facciamo il tifo per Donatella Di Pietrantonio, dentista pediatrico di Penne che con L'Arminuta (Einaudi 2017, tradotto in piú di 25 paesi) ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Campiello, il Premio Napoli e il Premio Alassio.

Lo Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e con IBS.it, sponsor tecnico.

Il Comitato direttivo è composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.