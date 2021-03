INIZIANO OGGI I LAVORI PER LA FIBRA OTTICA A DOGLIOLA

AVVISO IMPORTANTE Buongiorno a tutti, vi comunico che da oggi 22/03/2021 a Dogliola inizieranno i lavori della Fibra ottica ultra-larga. Può sembrare una notizia di poco conto ma, invece, ci consentirà anche a noi dei piccoli centri, di stare a passo con i tempi e, vista la situazione che stiamo vivendo tutti, permettetemi di dire, non è poco. Saluti Rocco.

Con queste pochissime parole, il sindaco di Dogliola, Rocco D' Adamio, ha annunciato sul gruppo social del piccolo paese trignino l'avvio dei lavori della fibra ottica, mostrando evidente soddisfazione ai suoi concittadini. Ma noi volentieri rilanciamo la notizia, perchè eliminare il cosidetto digital divide non è solo utile ai piccoli Comuni, ma a tutta la Comunità regionale e nazionale, perchè anche in questo settore (che è fondamentale per l'economia odierna) finalmente si va verso l'uguaglianza di tutti i cittadini e, forse, si arresta lo spopolamento dei piccoli centri