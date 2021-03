"A Pescara l’autovelox di Via di Sotto sembra fatto apposta per colpire gli automobilisti"

In questi giorni abbiamo ricevuto diverse proteste da parte degli automobilisti ed in particolare una nostra associata Stinco S. di Pescara che ha ricevuto diverse multe dalla Polizia Municipale di Pescara per autovelox modello VelocarRed&Speed EVO R, matricola 423,posizionato nella Via di Sotto in direzione Pescara –Montesilvano con sanzioni ai sensi del 142 comma 8 di euro 181,40 e la pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il nostro associato andava alla velocità di km 46,13 e la sanzione è scattata essendo il limite a 30k orari.

In seguito ad un primo esame ci sono diverse incongruenze tra quanto stabilito dalla legge in materia di controllo elettronico della velocità e la postazione medesima.

Intanto in data odierna a mezzo Pec faremo un accesso agli atti alla locale Polizia Municipale del comune di Pescara sia per la delibera di organizzazione del servizio e sia per tutta la postazione.

Dopo il sopralluogo previsto per martedì 13 aprile consegneremo alla Prefettura una perizia tecnica che mette in evidenza le difformità della postazione di un autovelox da remoto in rapporto alla legge n.285 del 1992, al regolamento attuativo del codice della strada, al nuovo codice della strada del 2010 ed alle direttive Maroni, Minniti e Del Rio in materia di taratura, omologa, segnalazione della velocità e della postazione con le distanze minime stabilite.

Una riflessione è comunque da farsi, se in pieno centro urbano e nelle vicinanze di una scuola, si posiziona una postazione di autovelox fisso, vuol dire che in quel tratto stradale è alta la incidenza degli incidenti stradali per velocità e di quelli mortali, noi verificheremo anche questo.

Siamo convinti che invece, come al solito il Comune di Pescara si e mosso con lo spirito di voler fare cassa e spennare noi poveri automobilisti.

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini che abbisognano a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.