“San Salvo mostra il suo declino e decadimento". Durissimo attacco della minoranza al vicesindaco Lippis

Il vicesindaco con delega alla Manutenzione, Giancarlo Lippis chiede ai cittadini pazienza e comprensione per i disagi che sono costretti a sopportare ogni giorno a causa della assente manutenzione ordinaria della città.

Dopo nove anni alla guida di San Salvo, dovrebbe solo vergognarsi!

Dopo le strade che sono diventate mulattiere, dopo i marciapiedi rotti, sporchi e con l’erbaccia che ormai li ha invasi, il vicesindaco Lippis nonché candidato sindaco del centrodestra, ora chiede ai cittadini pazienza e comprensione per l’assenza di illuminazione in alcuni quartieri della città a causa delle linee elettriche che, per stessa ammissione di Lippis, mostrano i segni del tempo.

Il vicesindaco e la maggioranza di centrodestra dovrebbero invece solo chiedere scusa ai cittadini per come stanno amministrando la città con una manutenzione ordinaria che è stata messa all’ultimo posto.

L'evidenza è ora sotto gli occhi di tutti!

Basta una pioggia e a San Salvo salta tutto! Tombini, pezzi di asfalto, illuminazione! Basta il nulla e San Salvo viene fuori in tutto il suo degrado e abbandono che mai aveva vissuto prima!

La verità è che l'Amministrazione di centrodestra da nove anni a questa parte ha solo messo toppe e pezze laddove c'era una rottura. Ma ora le toppe e le pezze non bastano più.

È ora che questa Amministrazione ammetta il suo fallimento.

In merito alla pubblica illuminazione, siamo certi che nei prossimi mesi assisteremo agli ennesimi giri di scotch sui lampioni in attesa dell’approvazione, alla quale ci opporremo, del project financing presentato dalla società Citelum per l’affidamento in concessione della pubblica illuminazione e con la quale l’amministrazione comunale di centrodestra delegherà in toto e per 15 anni la gestione del servizio alla società proponente ad un costo di 490mila euro annui in cui non solo tempi e operatività dei lavori non sono specificati, ma anche e soprattutto senza intervento e decisione alcuna da parte della Pubblica Amministrazione.

La città sarà dunque costretta a vivere in silenzio le ennesime scelte di Società esterne che lucreranno con i soldi dei cittadini senza poter proferire parola.

E' ora di dire basta a questo modo di amministrare!