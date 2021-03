NUOVAMENTE CHIUSA LA FONDO VALLE TRESTE

Nuovamente chiusa al traffico veicolare la Strada Provinciale "FONDO VALLE TRESTE" per lavori. Stavolta, però, lo sbarramento parte al bivio di Palmoli fino al km 21+ 400 (innesto su SP ex SS 86 Istonia) fino a Roccapinalveti. E soprattutto durerà 2 mesi e non un lustro, come la volta precdente.

Prendiamo per buona quel "dalle ore 7 del 24.03.2021 alle ore 18 del 21.05.2021" che è scritta nell' Ordinanza di chiusura ed incrociamo le dita