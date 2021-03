DANTE DI' A CUPELLO

Giovedì 25 marzo 2021, in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, scrittore della famosissima “Divina Commedia”, il Comune di Cupello ha deciso di organizzare un evento per celebrare questa ricorrenza. Esso comprende la partecipazione di un gruppo di giovanissimi volontari, coordinati dall’assessore Giuliana Chioli in collaborazione con il Presidente del Consiglio, Filippo D'Angelo, e dall’insegnante di recitazione Giuliana Antenucci, che si sono impegnati nel recitare i versi del letterato fiorentino.

A promuovere l’evento ci sarà un video, “Omaggio a Dante”, realizzato dai ragazzi con la collaborazione dello studio di fotografia di Nicola Sammartino. Siete tutti invitati, dalle 18.30 del 25 marzo, a visionare questo video sulla pagina Facebook del Comune di Cupello. Nella giornata del 25 Marzo 2021, inoltre, ci si potrà recare, al mattino o nel pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale, per scattare una foto ricordo con Dante e il suo inconfondibile “nasone”.

Infine, un ringraziamento particolare va al sindaco Graziana Di Florio per la disponibilità e per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi, per celebrare tutti insieme questa importante ricorrenza e ricordare il poeta italiano per eccellenza, il nostro Dante!