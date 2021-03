INTERVIENE LA RONZITTI, DOPO LE DICHIARAZIONI DI MARCOVECCHIO...SUL CANDIDATO SINDACO DI CENTRODESTRA A VASTO

L'udc con piacevole sorpresa ha appreso che la Lega è riuscita a ricucire gli strappi e superare le divisioni interne facendo sintesi sulla individuazione del loro candidato sindaco nella persona di Alessandra Cappa. È stata una sorpresa solo perché il nome di Alessandra pur essendo un nome che all'interno della Lega girava da tanto tempo sinora non era mai stato formalizzato al tavolo dei partiti del cdx.

Mi spiace solo averlo appreso dalla stampa, e credo anche agli altri alleati, ma evidentemente le cose sono maturate così repentinamente che hanno ritenuto di comunicarlo subito in maniera pubblica. Sicuramente per la Lega è un buon risultato raggiunto e sicuramente ora ci sono tutte le condizioni per passare alla fase del confronto regionale che non ha più motivo di ritardare, dove noi tutti partiti del cdx che abbiamo individuato un possibile candidato potremmo ragionare sulla migliore scelta per Vasto.

L'udc ha un suo candidato, individuato già da tempo, da mettere a disposizione del confronto politico per operare la migliore scelta amministrativa per la città. Ribadiamo la necessità di operare una scelta tra profili alti, competenza e conoscenza amministrativa, passione politica, riconoscibilità dal territorio e dalla comunità, capacità aggregativa ed attrattiva, consapevolezza delle energie e potenzialità civiche e, ovviamente, abilità nel fare sintesi. Su questa linea siamo in perfetta sintonia con Forza Italia, con il suo coordinatore territoriale Massimiliano Zocaro, e con cui stiamo portando avanti un dialogo costante nell'ottica delle prossime elezioni amministrative.