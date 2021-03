Il nostro Comitato vuole sapere tutto sull’autovelox di Via di Sotto a Pescara

Nella giornata di oggi abbiamo inoltrato a mezzo PEC una serie di richieste informative alla Polizia Municipale di Pescara per quanto riguarda la postazione autovelox modello VelocarRed&Speed EVO R, matricola 423,posizionato nella Via di Sotto sia in direzione Pescara –Montesilvano che Montesilvano – Pescara. Che ha emesso dal primo giorno il 22.02.2021 migliaia di verbali e sta facendo un massacro tra i cittadini automobilisti.

Nello specifico vogliamo sapere e avere copia:

La determina con la quale si è stabilito di istituire il servizio autovelox in quel tratto stradale e le cause che l’ ha generato. L’ organizzazione della postazione e la gestione dello sbobinamento delle foto e stesura dei verbali con tutto quello che ne consegue per il principio della tutela della privacy se è affidata a società terza oppure avviene nel comando di PM, qualora fosse affidato a terzi, quali sono le condizioni di aggancio dell’affidamento, cioè quali oneri sono a carico dell’Ente locale e la delibera medesima. Vogliamo sapere quale responsabile tecnico ha stabilito la corrispondenza dello stato dei luoghi, dello stato e posizione dei segnali in rapporto alla postazione ai sensi e per gli effetti della legge 285 del 1992 e successive modifiche della legge 120 del 2010 e le direttive Maroni, Minniti e Delrio, oltre a disposizioni prefettizie e sentenze della Cassazione, nonché vari regolamenti attuativi del Codice della Strada.

Siamo convinti che invece, come al solito il Comune di Pescara si e mosso con lo spirito di voler fare cassa e spennare noi poveri automobilisti.

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini che abbisognano a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.