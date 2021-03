ZONE ROSSE FINO AL 2 APRILE: ISTITUITA UNA NUOVA A LENTELLA

L' ultima Ordinanza del Presidente della Regione Marsilio, firmata il 26 marzo, rigurada nella nostra zona: il Comune di Lentella che è diventato zona rossa per gli ultimi contagi ed il Comune di Castiglione Messerr Marino, che continua ad esserlo, almeno fino al 2 aprile, nosotante la pandemia è stata circoscritta. Pubblichiamo l' Ordinanza con il dettaglio di tutti i Comuni abruzzesi interessati

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO ORDINA

1) l’applicazione delle misure restrittive per i Comuni di:

a) Lentella, a far data dal 27.03.2021 e sino al 02.04.2021 compreso;

b) Cerchio, a far data dal 29.03.2021 e sino al 02.04.2021 compreso;

c) Pescina, a far data dal 29.03.2021 e sino al 02.04.2021 compreso;

2) Mentre prevede la cessazione, a far data dal 29.03.2021, dell’efficacia delle misure restrittive per i Comuni di: Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Montazzoli, Roccamontepiano, Santa Maria Imbaro, Casalincontrada. Bolognano, Cappelle sul Tavo, Cugnoli, Città S.Angelo, Montesilvano, Manoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Montebello di Bertona, Lettomanoppello Tornimparte, Tagliacozzo, Castelvecchio Subequo, Castel di Sangro. Tortoreto, Martinsicuro, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo.

3) Prevede inoltre la proroga delle restrizioni, sino alla data del 02.04.2021 compreso, per i comuni di: Atessa, Casoli, Orsogna, San Vito Chietino, Castiglione Messer Marino. Collecorvino, Moscufo, Rosciano, Villa Celiera. Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, Pratola Peligna, San Benedetto dei Marsi, Celano, Magliano Dei Marsi. Nereto, Colonnella, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero

4) restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. n. 13/2021 e n. 15/2021 riferibili all’intero territorio regionale ed indicate nei punti 3-4-5 del dispositivo dell’O.P.G.R. n. 13/2021 e nel punto 2 dell’O.P.G.R. n. 15/2021;

5) che i comuni per i quali si dispone la cessazione delle misure restrittive ex O.P.G.R. n. 13/2021 sono assoggettati alle misure di cui agli artt.33 (Zona Arancione) e ss. del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ferme restanti le disposizioni di cui al comma 5 art.1 D.L. 13 marzo 2021, n.30;