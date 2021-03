Storie di Amazon: se fare la “pipì” è un problema quando si lavora...

A pochi giorni dallo sciopero della filiera logistica di Amazon in Italia, Amazon continua a far parlare di se a proposito di come vengono trattati i lavoratori negli stabilimenti USA e sul fatto specifico che i dipendenti siano costretti a urinare in bottigliette di plastica pur di rispettare il ritmo di lavoro.L’account di Amazon che si occupa su Twitter di pubblicare notizie e aggiornamenti sull’azienda ha twittato piccato negando “la cosa” cioèche i loro dipendenti siano costretti a urinare in bottigliette di plastica pur di rispettare il ritmo di lavoro. Se fosse vero, ha twittato l’azienda, “nessuno lavorerebbe per noi.”

Non è andata molto bene: politici, giornalisti, attivisti hanno sommerso l’account di Amazon di resoconti, dichiarazioni, e anche foto che dimostrano le condizioni durissime di lavoro.

The Intercept,” independentnon-profit news outlet”,ha colto la palla al balzo ed ha pubblicato documenti interniche mostrano come l’amministrazione del colosso USA sia ben cosciente che i lavoratori non abbiano nemmeno il tempo di andare in bagno. Nello specifico documenti mostrano che Amazon è consapevole che i conducenti, i drivers, fanno pipì in bottiglia e persino defecano lungo il percorso, nonostante la negazione dell'azienda.

Anticipando il viaggio programmato dal senatore Bernie Sanders a Bessemer, Alabama, per sostenere la organizzazione sindacale dei lavoratori Amazon, il dirigente di Amazon Dave Clark ha descritto il colosso da 1 trilione di dollari come "il Bernie Sanders dei datori di lavoro" e ha schernito il senatore: "Quindi se vuoi sentiredi circa $ 15 all'ora e assistenza sanitaria, il senatore Sanders parla in centro. Ma se vuoi fare almeno $ 15 all'ora e avere una buona assistenza sanitaria, Amazon sta assumendo.”

Subito dopo un rappresentante dei lavoratori ha risposto via tweet: "Pagare ai lavoratori $ 15 / ora non ti rende un posto di lavoro progressista quando fai urinare i lavoratori in bottiglie d'acqua", riecheggiando i rapporti del 2018 dove è scritto che i lavoratori Amazon sono stati costretti a saltare le pause del bagno e fare pipì in bottiglia. La smentita di Amazon è stata rapida: "Non credi davvero alla pipì in bottiglia, vero? Se fosse vero, nessuno lavorerebbe per noi.”

Ma i lavoratori di Amazon,ai giornalisti di The Intercept, hanno detto che la pratica era così diffusa a causa della pressione per soddisfare le quote di consegna, che i manager spesso vi hanno fatto riferimento durante le riunioni e nei documenti politici formali e nelle e-mail, che sono stati forniti al magazine. La pratica, mostrano questi documenti, era nota alla direzione, che l'ha identificata come un'infrazione ricorrente ma non ha fatto nulla per alleviare la pressione che la causa. In alcuni casi, i dipendenti hanno persino defecato nelle borse.Amazon non ha fornito una dichiarazione,una smentita prima della pubblicazionedell’articolo sull’Intercept.

Un documento di gennaio 2021, contrassegnato come "Amazon Confidential", descrive in dettaglio varie infrazioni da parte dei dipendenti Amazon, tra cui "minzione pubblica" e "defecazione pubblica". Il documento è stato fornito al giornale da un dipendente di Amazon a Pittsburgh, Pennsylvania, che è rimasto anonimo.

Il dipendente ha anche fornito una mail inviata da un responsabile dell'area logistica di Amazon dello scorsomaggio 2020,nella quale si punivano i dipendenti per la defecazione in sacchetti: "questa sera, un collega ha scoperto feci umane in una borsa Amazon che è stata restituita alla stazione Amazon da un autista. Questa è la terza occasione negli ultimi 2 mesi in cui le borse sono state restituite alla stazione con la cacca all'interno; ed ancora:"abbiamo notato di recente un aumento di tutti i tipi di spazzatura antigieniche lasciati all'interno dei sacchetti: maschere usate, guanti, bottiglie di urina", è scritto nella mail. E continuando:“scansionando il codice QR sulla borsa, possiamo facilmente identificare il dipendente che era in possesso della borsa per ultimo. Questi comportamenti sono inaccettabili e si tradurranno in infrazioni di livello 1 in futuro. Comunicare questo messaggio ai driver. “

Halie Marie Brown, una ventiseienne residente a Manteca, in California, che ha lavorato come fattorino per un appaltatore di consegne Amazon, Soon Express, fino a smettere il 12 marzo, ha detto al giornale che la pratica "accade perché siamo letteralmente implicitamente costretti a farlo, altrimenti finiremo per perdere il nostro lavoro per troppi "pacchi non consegnati".

Un'e-mail che Brown ha ricevuto dal suo manager lo scorso agosto ha una nota intitolata "Bottiglia di urina" e afferma: "Al mattino, devi controllare accuratamente il tuo furgone per la spazzatura e la bottiglia di urina. Se trovi bottiglie di urina, segnala al tuo lead, al personale di supporto o a me. I furgoni saranno ispezionati da Amazon durante il debriefing; se vengono trovate bottiglie di urina, emetterai un livello di infrazione 1 per l'offboarding immediato.”

Mentre Amazon tecnicamente proibisce la pratica - i documenti la caratterizzano come un'infrazione "Tier 1", che secondo i dipendenti può portare alla cessazione del rapporto di lavoro- i conducenti dicono che questo è falso poiché altrimenti non possono soddisfare le loro quote: "ci danno 30 minuti di pause pagate, ma non finirai il tuo lavoro se lo prendi, non importa quanto sei veloce", ha detto un dipendente della consegna Amazon con sede nel Massachusetts.

Alla domanda se la direzione abbia alleggerito le quote alla luce della pratica, Brown ha detto: "Niente affatto. In effetti, nel corso del mio tempo lì, il nostro pacchetto e i conteggi degli stop sono effettivamente aumentati in modo sostanziale.”

Questo è diventato ancora più intenso, dicono i dipendenti, poiché Amazon ha visto un enorme boom di ordini di pacchetti durante la pandemia di coronavirus. I dipendenti di Amazon hanno anche affermato che le loro prestazioni sono monitorate così da vicino dal vasto arsenale di sorveglianza dei dipendenti dell'azienda che temono costantemente di non essere all'altezza delle loro quote di produttività.Una mail, fornita a The Intercept da un associato di autisti con sede a Houston eche lavora per un appaltatore Amazon, allude alle telecamere aziendali che possono trovare lavoratori che lasciano le bottiglie di urina nei furgoni :"i dati di queste telecamere possono essere inviati ad Amazon in caso di incidente sulla strada. (abbiamo avuto diversi brutti incidenti, un furgone rubato, autisti che lasciano bottiglie di piscio ecc. nei furgoni)."

Il dipendente ha aggiunto: "ogni singolo giorno del mio turno, devo usare comebagno una bottiglia per finire il mio percorso in tempo. Questo è così comune che spesso troverai bottiglie di altri conducenti situate sotto i sedili nei furgoni. ... Il fatto che Amazon twitti su questa questione è esilarante.”

I rapporti pubblici secondo cui i dipendenti di Amazon hanno saltato le pause bagno hanno avuto origine in un libro del 2018 del giornalista britannico James Bloodworth. Quel libro, "Hired: Six Months Undercover in Low-Wage Britain", sosteneva che i lavoratori Amazon in un magazzino nello Staffordshire, Regno Unito, ricorrevano a urinare in bottiglia per soddisfare le quote di produzione. La maggior parte dei dipendenti con cui i giornalisti del giornale hanno parlato erano autisti che consegnavano prodotti,:in sostanza i lavoratori hannodetto che la pratica era all'ordine del giorno anche nelle fabbriche.

Il voto dei lavoratori del magazzino Amazon in Alabama sull'opportunità di sindacalizzare è diventato un punto di svolta per il lavoro organizzato in Amazon e negli USA. Mentre Amazon ha criticato pubblicamente Sanders, è tutt'altro che l'unico politico di spicco a esprimere sostegno per il diritto dei dipendenti di formare un sindacato. Il mese scorso, il presidente Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione video in cui afferma: "Ogni lavoratore dovrebbe avere una scelta libera ed equa di aderire a un sindacato", che "dovrebbe essere fatta senza intimidazioni o minacce da parte dei datori di lavoro".

Le elezioni, che si concluderanno il 29 marzo, determineranno se gli oltre 5.000 addetti al magazzino aderiranno all'Unione dei negozi al dettaglio, all'ingrosso e ai grandi magazzini. Nessuno degli 800.000 dipendenti di Amazon negli Stati Uniti è attualmente sindacalizzato.

(basato su un articolo pubblicato su The Intercept)