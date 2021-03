COSA SI PUO’ FARE DAL 29 MARZO AL 1° MAGGIO

Dal 29 marzo al 2 aprile

Sono i cinque giorni della cosiddetta Settimana Santa, che precedono Pasqua. In questi giorni, le Regioni rosse continueranno a essere in lockdown, con le restrizioni che ne conseguono. Le altre in zona arancione (tra cui l’ Abruzzo e il Molise), che avranno la possibilità, per esempio, di tenere aperte più categorie di negozi (tuttavia i bar e ristoranti resteranno chiusi o con solo asporto in tutt'Italia almeno fino al 6 aprile). Si potrà uscire dalla propria Regione solo per motivi di lavoro, salute ed urgenza. Per recarsi alle seconde case sono consentiti gli spostamenti, ma solo per il nucleo familiare e laddove non vi sia un'ordinanza locale che lo vieti.

Pasqua: 3, 4 e 5 aprile

Norme ad hoc per Pasqua (sabato, domenica e lunedì): tutta Italia sarà zona rossa, ma una volta al giorno si potrà andare a trovare amici e parenti in ambito regionale. Per il resto si potrà uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

6 aprile

E' l'ultimo giorno in cui resta in vigore il decreto Draghi. Quindi - sulla base del monitoraggio di venerdì 2 aprile - l'Italia tornerà a colorarsi di rosso, arancione o bianco: dipenderà dai dati.

Dal 7 al 30 aprile

Entrerà in vigore il nuovo decreto, con il sistema di divisione dell’Italia per colori, ma senza la fascia gialla. Resterà vietato lo spostamento tra le Regioni, se non per motivi di necessità e urgenza: si potrà tuttavia andare nelle seconde case anche fuori Regione.



Week end del 25 aprile e del 1° maggio: sarà probabilmente replicato il suddetto modello Pasqua con tutta l'Italia in zona rossa.

Focus scuola: in zona arancione (quindi in Abruzzo e Molise) si tornerà a scuola in presenza fino alle medie, mentre si dovrà stabilire la percentuale di didattica a distanza per le superiori.

In fascia rossa, invece, si tornerà in presenza fino alla prima media, mentre dalla seconda media alle superiori sarà confermata la didattica a distanza.