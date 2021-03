L’AMMINISTRAZIONE MENNA PER VASTO HA INTERCETTATO 60 MILIONI DI EURO - IL SINDACO FA L'ELENCO

Sulla partecipazione ai bandi, il lavoro che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da oltre quattro anni insieme agli Uffici tecnici è costante e proficuo”. Lo dichiara il sindaco, Francesco Menna evidenziando che dal 2016 ad oggi sono stati intercettati circa 60 milioni di euro di finanziamenti.

Ecco quali sono:

· 1 milione e 500mila euro per il Consolidamento del promontorio di

Punta Penna;

· 400mila euro per la ristrutturazione della Casa di Riposo

Sant’Onofrio;

· 850mila euro per il raddoppio delle acque bianche a Vasto Marina;

· 2,1 milioni di euro per l’efficientamento idrico e riduzione delle

perdite;

· 750mila euro per la messa in sicurezza del molo di levante del

Porto;

· 370mila euro per la scalinata di via Adriatica;

· 550mila euro per il Terminal bus;

· 500mila euro per il campo di calcio Ezio Pepe;

· 1 milione e 750mila euro per la riqualificazione del Quartiere San

Paolo e Sant’Antonio Abate;

· 300mila euro per la ristrutturazione della Chiesa di Pennaluce;

· 1 milione e 900mila euro per il potenziamento ed escavazione del

Porto;

· 15 milioni di euro per il Porto (Masterplan);

· 100mila euro per la massificazione del lato sud in entrata del

Porto;

· 8 milioni di euro per la banda larga in tutta la città (Open Fiber e

Tim)

· 8 milioni di euro per la ristrutturazione della stazione ferroviaria

Vasto-San Salvo;

· 1,4 milioni di euro per la ristrutturazione del Tribunale;

· 90mila per la ristrutturazione della sede dei Carabinieri della

Forestale;

· 900mila euro per la ristrutturazione del Faro di Punta Penna;

· 350mila euro per la messa in sicurezza del Torrente Buonanotte;

· 230mila euro per il ripascimento, scogliera, e scogliera radente in

località Vignola;

· 800mila euro per il consolidamento del costone orientale della

Loggia Amblingh e di Piazza Marconi;

· 145mila euro per il muro di contenimento e per il consolidamento

interrato di Palazzo d’Avalos;

· 600mila euro per il miglioramento sismico e per la scala

antincendio della Scuola Martella;

· 70mila euro per l’adeguamento antincendio della Scuola Rossetti;

· 300mila euro per l’adeguamento sismico dell’Asilo Nido San

Paolo;

· 250mila per il miglioramento sismico della scuola Santa Lucia;

· 150mila euro per l’adeguamento delle aule alla normativa Covid

(MIUR);

· 30mila per i punti di approdo per le unità da pesca a Casarza;

· 150mila euro per l’efficientamento energetico della scuola via

Spalato;

· 170mila euro per l’efficientamento energetico della scuola Ritucci

Chinni;

· 80mila euro per l’efficientamento energetico della scuola Paolucci;

· 95mila euro per l’Arena delle Grazie;

· 770mila euro per la riqualificazione e adeguamento dello Stadio

Aragona;

· 4 milioni e 900mila di euro per il potenziamento del depuratore in

località Punta Penna;

· 100mila euro per “Porti puliti”;

· 1 milione e 100mila euro per l’abbattimento del mercato ittico al

Porto;

· 3 milioni e 300mila euro per la bonifica del Vallone Maltempo;

​

· 600mila euro per la bonifica della discarica di via Lota;

· 300mila euro per l’Isola Ecologica e il Centro del Riuso;

· 100mila per il rifacimento della Strada della Costa Contina;

· 200mila euro per il percorso pedonale adiacente alla pista

ciclabile;

· 300 mila euro per il percorso ciclopedonale Punta Aderci-Bosco di

Don Venanzio e per l’acquisto della navetta elettrica;

· 270mila euro per il dissesto idrogeologico di Punta Penna;

· 80mila euro per la realizzazione dei frangiflutti al Porto.

“A breve - prosegue Menna - verranno finanziati anche i 5 milioni di euro del Ministero degli Interni per la manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. Continueremo dunque, come abbiamo sempre fatto, a lavorare con impegno e dedizione per rendere Vasto più bella, più attrattiva e più sicura attraverso la partecipazione ai bandi degli enti sovracomunali e investendo anche risorse proprie dell’Ente”. “Una città si costruisce con onestà, impegno e dedizione. Invito pertanto coloro che criticano l’operato dell’Amministrazione a lavorare per la città”, conclude il primo cittadino.