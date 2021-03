CONFINDUSTRIA ALLA RICERCA DI TALENTI NELLE SCUOLE SUPERIORI

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Academy of Distinction è uno strumento didattico per gli Istituti Secondari Superiori di secondo grado. Si tratta di un progetto innovativo nato con l’obiettivo di offrire occasioni di sviluppo del potenziale e dei talenti degli studenti italiani degli Istituti Scondari Superiori di secondo grado, con opportunità da integrare nel percorso scolastico in una prospettiva inclusiva e sostenibile nei futuri contesti di vita.

I principi ispiratori si riferiscono al rispetto per l’essere umano:

l’attenzione verso le singole esigenze di crescita;

il diritto alla personalizzazione dell’offerta formativa;

la crescita globale dello studente in un contesto comunitario;

l’attribuzione di valore alle singole attitudini;

la cura verso lo sviluppo di inclinazioni e interessi attraverso momenti di confronto condivisione e reciprocità.

L’Academy of Distinction si concretizza in gruppi-classe formati da tutti gli studenti ammessi su tutto il territorio nazionale. Ogni classe coordinata da un Dipartimento Universitario si dedicherà a una specifica materia per l’intero anno scolastico.

Sul sito di Confidustria Chieti Pescara è possibile consultare la brochure di approfondimento